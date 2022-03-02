Замглавы МИД РФ Грушко обвинил Запад в попытке создать «железный занавес» вокруг России

Страны Запада пытаются создать вокруг России «железный занавес». Об этом 2 марта заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.



«Для нас очевидно то, что в погоне за политической конъюнктурой страны Запада пытаются сегодня создать вокруг России железный занавес», — отметил представитель главного внешнеполитического ведомства РФ в эфире телеканала «Россия 24».



Напомним, ранее Грушко не исключил возможности военного столкновения России с НАТО на фоне ситуации вокруг Украины. «Никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов, не существует никаких гарантий того, что эти инциденты могут и эскалировать совершенно в ненужном направлении», — подчеркнул замглавы МИДа.

