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Замглавы МИД РФ Грушко обвинил Запад в попытке создать «железный занавес» вокруг России

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Страны Запада пытаются создать вокруг России «железный занавес». Об этом 2 марта заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Для нас очевидно то, что в погоне за политической конъюнктурой страны Запада пытаются сегодня создать вокруг России железный занавес», — отметил представитель главного внешнеполитического ведомства РФ в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее Грушко не исключил возможности военного столкновения России с НАТО на фоне ситуации вокруг Украины. «Никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов, не существует никаких гарантий того, что эти инциденты могут и эскалировать совершенно в ненужном направлении», — подчеркнул замглавы МИДа.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (21)

Денеб
Это твой хозяин, Грушко, уже создал «железный занавес» вокруг России....
q876rt
Не выйдет конечно, но пусть попробуют. Скоро быстро начнут переобуваться.
Oliv
Бешеного пса изолируют в клетке.
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