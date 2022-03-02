Песков: «Северный поток — 2» никуда не денется

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 марта, отвечая на вопрос, умер ли «Северный поток — 2», заявил, что его инфраструктура готова, и она никуда не денется.
«Истерическая реальность пока делает невозможным запуск «Северного потока — 2», но инфраструктура проекта готова и никуда не денется», — цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, в пользу скорейшего запуска трубопровода говорят «здравый смысл и экономическая целесообразность».
Между тем компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», по данным ТАСС, не подтверждает своё банкротство, она только проинформировала власти Швейцарии о вынужденном расторжении контрактов с персоналом.
«Мы не подтверждаем сообщения СМИ о том, что компания Nord Stream 2 начала процедуру банкротства. Компания на данный момент только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций», — проинформировала компания.
О банкротстве ранее сообщили швейцарские СМИ и руководитель экономического департамента швейцарского кантона Цуг Сильвия Талман-Гут.