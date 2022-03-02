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Песков: «Северный поток — 2» никуда не денется

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 марта, отвечая на вопрос, умер ли «Северный поток — 2», заявил, что его инфраструктура готова, и она никуда не денется.

«Истерическая реальность пока делает невозможным запуск «Северного потока — 2», но инфраструктура проекта готова и никуда не денется», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, в пользу скорейшего запуска трубопровода говорят «здравый смысл и экономическая целесообразность».

Между тем компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», по данным ТАСС, не подтверждает своё банкротство, она только проинформировала власти Швейцарии о вынужденном расторжении контрактов с персоналом.

«Мы не подтверждаем сообщения СМИ о том, что компания Nord Stream 2 начала процедуру банкротства. Компания на данный момент только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций», — проинформировала компания.

О банкротстве ранее сообщили швейцарские СМИ и руководитель экономического департамента швейцарского кантона Цуг Сильвия Талман-Гут.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (25)

killbeachtrash
Щелкая дужками очков..полностью согласен, так как куда то, скорей всего, денется он сам. Делись куда то только миллиарды долларов из государственной казны...Да кто их вообще считает. Гулять так до последнего !
Opioman
Будет стоять пустой
274451037
Несмываемый грех нам, который никогда и ничем не искупим. Останавим Путина
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