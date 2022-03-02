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Песков: Путин в курсе решения Генпрокуратуры по «Эху Москвы»

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Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с радиостанцией «Эхо Москвы», доступ к информресурсам которой ограничили по требованию Генеральной прокуратуры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 2 марта.

«Безусловно, президент в курсе такого решения», — цитирует Пескова ТАСС. Он отметил, что надзорное ведомство в нынешней ситуации выполняет свою работу. На вопрос о возможном возобновлении вещания Песков ответил, что «дальше будет видно».

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайту «Эха» в связи с «призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также из-за распространения «заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». Радиостанция также сообщила о том, что Google отключил YouTube-канал радиостанции в Европе, о блокировке своего канала в «Яндекс.Дзен» по решению Роскомнадзора и о направлении Генпрокуратурой уведомления об отключении в Twitter. Также заблокирована группа радиостанции в соцсети «ВКонтакте».

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Комментарии (17)

Opioman
Давайте не обманывать. Это Генпрокуратура в курсе по решению Путина
simak
У ВСУ заканчивается техника. Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что у украинцев начнут отбирать машины для армии безвозвратно.

По официальной версии, изымать собираются лишь у пьяных. Но судя по тому, как истеричные ВСУ и нацисты кидаются на первых встречных, делая из них диверсантов (теробороной Киева был убит израильский журналист с белым флагом при официальной эвакуации по гуманитарному коридору, поэтому Израиль не поддержал Украину), изъятие машин станет повсеместной практикой. Распоряжение вступит в силу уже с утра 02.03.2021.

Почему такие новости никогда не прозвучат на Эхе Москвы - загадка.
муматор
ручное ведомство, как же иначе.
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