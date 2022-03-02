Песков: Путин в курсе решения Генпрокуратуры по «Эху Москвы»

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с радиостанцией «Эхо Москвы», доступ к информресурсам которой ограничили по требованию Генеральной прокуратуры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 2 марта.



«Безусловно, президент в курсе такого решения», — цитирует Пескова ТАСС. Он отметил, что надзорное ведомство в нынешней ситуации выполняет свою работу. На вопрос о возможном возобновлении вещания Песков ответил, что «дальше будет видно».



Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайту «Эха» в связи с «призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также из-за распространения «заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». Радиостанция также сообщила о том, что Google отключил YouTube-канал радиостанции в Европе, о блокировке своего канала в «Яндекс.Дзен» по решению Роскомнадзора и о направлении Генпрокуратурой уведомления об отключении в Twitter. Также заблокирована группа радиостанции в соцсети «ВКонтакте».

