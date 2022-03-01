FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
91.75р102.91р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Петербурге арестовали 49 участников последнего февральского антивоенного митинга

2
Печать

В районные суды Петербурга поступило 140 материалов, возбужденных по итогам задержания участников несогласованной антивоенной акции протеста у Гостиного двора. По данным на 22.30 1 марта под арест отправили 49 человек, такую информацию приводит объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Еще 45 человек получили штрафы, одно дело было прекращено, одному участнику назначили 50 часов обязательных работ.

Пока из 140 поступивших в суды материалов суды приняли решения только по 99.

За последние дни в отделы полиции с акций за мир в Украине забрали более 2 тысяч человек. «Фонтанка» рассказывала, что только за первые четыре дня митингов в Петербурге арестовали почти 200 человек. На митинге 1 марта, по подсчетам редакции, задержали около 90 человек.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Денеб
Знаю, что есть статья УК за сравнение советского режим с фашистским.... А за сравнение путинского режима с фашистским есть статья УК? Если что - я не сравниваю... просто интересуюсь......
rustantan
...одному участнику назначили 50 часов обязательных работ... Почему только одному? У нас во дворе лёд колоть нЕкому ! ВСЕМ этим придуркам ледорубы в руки и вперёд к вершинам социализма )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний