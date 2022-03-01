В Петербурге арестовали 49 участников последнего февральского антивоенного митинга

В районные суды Петербурга поступило 140 материалов, возбужденных по итогам задержания участников несогласованной антивоенной акции протеста у Гостиного двора. По данным на 22.30 1 марта под арест отправили 49 человек, такую информацию приводит объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Еще 45 человек получили штрафы, одно дело было прекращено, одному участнику назначили 50 часов обязательных работ.



Пока из 140 поступивших в суды материалов суды приняли решения только по 99.



За последние дни в отделы полиции с акций за мир в Украине забрали более 2 тысяч человек. «Фонтанка» рассказывала, что только за первые четыре дня митингов в Петербурге арестовали почти 200 человек. На митинге 1 марта, по подсчетам редакции, задержали около 90 человек.