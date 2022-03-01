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Собянин призвал не поддаваться на действия провокаторов на фоне событий на Украине

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города сделают все необходимое, чтобы защитить жителей от информационных атак. По его словам, большая часть угроз, фейков и жалоб в сторону местных предприятий и их владельцев исходит из-за границы.

«На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные DDoS-атаки. С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака. За всем этим стоят профессионалы и крупные системные структуры», — сообщил 1 марта глава столицы.

Собянин призвал москвичей не поддаваться на призывы провокаторов, целью которых якобы является подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса. Все попытки организовать уличные беспорядки, добавил он, будут пресекаться.

В Петербурге, Москве и ряде других крупных городов России уже шестой день продолжаются митинги против военной операции РФ на Украине. Накануне, 28 февраля, несколько сотен активистов собрались у Гостиного двора и Медного всадника. По данным нашего издания, было задержано порядка 50 человек.

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Комментарии (9)

муматор
а полёт цен на некоторые категории товаров в космос - это провокация?
xepnuminu
блевать хочется на эту страну.
Джеко
Собакам доверия нет.
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