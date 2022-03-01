Собянин призвал не поддаваться на действия провокаторов на фоне событий на Украине

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города сделают все необходимое, чтобы защитить жителей от информационных атак. По его словам, большая часть угроз, фейков и жалоб в сторону местных предприятий и их владельцев исходит из-за границы.



«На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные DDoS-атаки. С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака. За всем этим стоят профессионалы и крупные системные структуры», — сообщил 1 марта глава столицы.

