Собянин призвал не поддаваться на действия провокаторов на фоне событий на Украине

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города сделают все необходимое, чтобы защитить жителей от информационных атак. По его словам, большая часть угроз, фейков и жалоб в сторону местных предприятий и их владельцев исходит из-за границы.
«На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные DDoS-атаки. С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака. За всем этим стоят профессионалы и крупные системные структуры», — сообщил 1 марта глава столицы.
Собянин призвал москвичей не поддаваться на призывы провокаторов, целью которых якобы является подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса. Все попытки организовать уличные беспорядки, добавил он, будут пресекаться.
В Петербурге, Москве и ряде других крупных городов России уже шестой день продолжаются митинги против военной операции РФ на Украине. Накануне, 28 февраля, несколько сотен активистов собрались у Гостиного двора и Медного всадника. По данным нашего издания, было задержано порядка 50 человек.