FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
91.75р102.91р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Пентагон: Введение бесполетной зоны над Украиной не обсуждается

2
Печать

США не будут устанавливать бесполетную зону над Украиной. Этот вопрос даже не обсуждается, заявил 1 марта в ходе брифинга представитель Пентагона.

«Президент Байден был избыточно ясен: американские войска не будут сражаться на Украине. И это относится к использованию бесполетной зоны. <…> Нет никакой дискуссии на эту тему, никаких споров... Президент США верховный главнокомандующий сказал, что мы не будем сражаться на Украине, а если вы создаете бесполетную зону, это, разумеется, втягивает вас в бои. Этого просто не будет», – сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил США и НАТО установить бесполетную зону над страной. Однако американцы не хотят этого делать, опасаясь военного столкновения с Россией.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Sonata
Если США не будет сражаться сейчас в Украине, то когда-нибудь им придётся сражаться уже на Кубе. Или в Мексике, Канаде, где-то ещё.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний