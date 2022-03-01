Пентагон: Введение бесполетной зоны над Украиной не обсуждается

США не будут устанавливать бесполетную зону над Украиной. Этот вопрос даже не обсуждается, заявил 1 марта в ходе брифинга представитель Пентагона.



«Президент Байден был избыточно ясен: американские войска не будут сражаться на Украине. И это относится к использованию бесполетной зоны. <…> Нет никакой дискуссии на эту тему, никаких споров... Президент США верховный главнокомандующий сказал, что мы не будем сражаться на Украине, а если вы создаете бесполетную зону, это, разумеется, втягивает вас в бои. Этого просто не будет», – сказал он (цитата по РИА Новости).

