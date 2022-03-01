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Рубль начал укрепляться. Доллар уже ниже 100

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На открытии торгов в первый день весны рубль немного укрепился.

Биржевой курс единой европейской валюты опустился до 103,5 рубля. Это 1 марта следует из данных Московской фондовой биржи.

Доллар, в свою очередь, торгуется за 92,3 рубля.

Вчера, 28 февраля, биржевые курсы евро и доллара поднялись до рекордных отметок.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. О событиях 28 февраля читайте на «Фонтанке». Также смотрите трансляцию.

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Комментарии (12)

КарабасСПб
⚡️Набиуллина: новые санкции ограничили возможности Банка России использовать резервы, в связи с ограничениями на резервы он не проводил сегодня валютные интервенции
Укрепится, ага! Нам всевышний бабло не посылает.
bluxer
Если Россия в целом укрепляется, то почему бы не укрепиться и рублю?
ДуремарСПб
Фонтанка.Хватит работать на нашего общего врага.То что вы сейчас опубликовали -Вранье.
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