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Представители ОБСЕ покидают ДНР и ЛНР

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Мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 марта покидает территорию ДНР, передаёт РИА Новости, ссылаясь на представительство республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выдвинулись из Донецка в сторону границы Российской Федерации», — сказал собеседник РИА.

Со слов очевидцев РИА сообщает и о том, что представители ОБСЕ покинули офис в Луганске, они направляются в сторону российской границы.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объединяет 57 государств.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. О событиях 28 февраля читайте на «Фонтанке». Также смотрите трансляцию.

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Комментарии (5)

javaforgame
слепоглухонемые...
Кровь жителей Донбасса и на их руках! 🤬
pila_grigoryeva
шпионы бандеровцев -огонь корректировали по мирным жителям Донбасса со стороны негодяев укроинских
PapaKarlo
Бестолочи... 8 лет даром хлеб кушали...
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