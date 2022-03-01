Представители ОБСЕ покидают ДНР и ЛНР

Мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 марта покидает территорию ДНР, передаёт РИА Новости, ссылаясь на представительство республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выдвинулись из Донецка в сторону границы Российской Федерации», — сказал собеседник РИА.
Со слов очевидцев РИА сообщает и о том, что представители ОБСЕ покинули офис в Луганске, они направляются в сторону российской границы.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объединяет 57 государств.