Представители ОБСЕ покидают ДНР и ЛНР

Мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 1 марта покидает территорию ДНР, передаёт РИА Новости, ссылаясь на представительство республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



«Все 43 автомобиля СММ ОБСЕ выдвинулись из Донецка в сторону границы Российской Федерации», — сказал собеседник РИА.

