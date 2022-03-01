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В европейском TikTok заблокированы аккаунты некоторых российских СМИ

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На территории Евросоюза в TikTok недоступны аккаунты СМИ, «поддерживаемых правительством РФ», в частности RT и Sputnik, рассказал 1 марта в Twitter журналист радиостанции NPR Бобби Эллин. В Германии и Испании аккаунты RT и Sputnik не работают, подтвердили корреспонденты РИА Новости.

«Представитель TikTok подтвердил NPR, что учетные записи СМИ, поддерживаемых российским правительством, включая RT и Sputnik, теперь заблокированы на всей территории ЕС», — цитирует РИА репортёра.

По его словам, TikTok объявил об усилении работы по борьбе с дезинформацией на платформе после того, как был замечен всплеск вводящих в заблуждение видео о спецоперации России на Украине.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. О событиях 28 февраля читайте на «Фонтанке». Также смотрите трансляцию.

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