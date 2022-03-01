В европейском TikTok заблокированы аккаунты некоторых российских СМИ

На территории Евросоюза в TikTok недоступны аккаунты СМИ, «поддерживаемых правительством РФ», в частности RT и Sputnik, рассказал 1 марта в Twitter журналист радиостанции NPR Бобби Эллин. В Германии и Испании аккаунты RT и Sputnik не работают, подтвердили корреспонденты РИА Новости.



«Представитель TikTok подтвердил NPR, что учетные записи СМИ, поддерживаемых российским правительством, включая RT и Sputnik, теперь заблокированы на всей территории ЕС», — цитирует РИА репортёра.



По его словам, TikTok объявил об усилении работы по борьбе с дезинформацией на платформе после того, как был замечен всплеск вводящих в заблуждение видео о спецоперации России на Украине.

