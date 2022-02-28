Россию и Белоруссию отстранили от международных матчей по хоккею. Молодежный чемпионат мира переносят в другую страну

Международная федерация хоккея на льду (International Ice Hockey Federation, IIHF) отстранила сборные и клубы всех возрастных категорий России и Белоруссии от участия в международных матчах. Информация об этом 28 февраля опубликована на сайте организации.



Ограничение будет действовать в течение неопределенного срока. Помимо этого, в 2023 году РФ не примет молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске. В ближайшие месяцы IIHF начнет поиск новой страны, в которой состоятся соревнования.



Организация объяснила такое решение стремлением обезопасить спортсменов и официальных лиц. В совете IIHF также отметили, что, начав военную операцию на Украине, Россия нарушила олимпийское перемирие, принятое в декабре 2021 года.