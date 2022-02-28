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Россию и Белоруссию отстранили от международных матчей по хоккею. Молодежный чемпионат мира переносят в другую страну

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Международная федерация хоккея на льду (International Ice Hockey Federation, IIHF) отстранила сборные и клубы всех возрастных категорий России и Белоруссии от участия в международных матчах. Информация об этом 28 февраля опубликована на сайте организации.

Ограничение будет действовать в течение неопределенного срока. Помимо этого, в 2023 году РФ не примет молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске. В ближайшие месяцы IIHF начнет поиск новой страны, в которой состоятся соревнования.

Организация объяснила такое решение стремлением обезопасить спортсменов и официальных лиц. В совете IIHF также отметили, что, начав военную операцию на Украине, Россия нарушила олимпийское перемирие, принятое в декабре 2021 года.

УЕФА и ФИФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от всех турниров. Россия пропустит чемпионат мира в Катаре в этом году. О том, как, возможно, последний матч в Европе провел петербургский «Зенит», читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (5)

G_4932290
А как же война США в Ираке в 2004 году с нарушением олимпийского перемирия? Почему никого не отстранили и все помалкивали в тряпочку? Налицо двойные стандарты.
ДуремарСПб
Надо не дать Путину сбежать.А если его выдать то может на десяток лет пораньше сможем вылезти из той ж в которую нас засунул обнуленный непричёмыш.
266097700
Теперь Путин с Лукашенко будут сами с собой чемпионаты мира проводить.
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