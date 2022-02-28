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Боевые действия на Украине

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Суды в Петербурге наказали более 400 участников акции против военных действий на Украине

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По итогам четвертой акции против военных действий на Украине, прошедшей у Гостиного двора в Петербурге, в суды поступили 665 материалов. Решения приняты по 434 из них.

Как сообщают в объединенной пресс-службе судов города вечером 28 февраля, участникам митинга, который состоялся 27 февраля, назначили аресты сроком до 15 суток и штрафы размером до 20 тысяч рублей. Двух протестующих наказали обязательными работами.

28 февраля в Петербурге прошла уже пятая акция «за мир». В этот раз несколько сотен активистов собрались не только у Гостиного двора, но и возле Медного всадника. По данным нашего издания, было задержано порядка 50 человек. Подробнее о судах над задержанными читайте в материале «Фонтанки».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (27)

Spb
это разве наказали?
267033246
А где лагеря этой донбасни в Питере и области?
ldsDenis
Единственное, что спасёт граждан РФ называемыми сотрудниками МВД и судьям, это сидеть тихо и молчать в тряпочку. Но увы, они за военные действия и за уничтожение мирного населения.
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