Суды в Петербурге наказали более 400 участников акции против военных действий на Украине

По итогам четвертой акции против военных действий на Украине, прошедшей у Гостиного двора в Петербурге, в суды поступили 665 материалов. Решения приняты по 434 из них.



Как сообщают в объединенной пресс-службе судов города вечером 28 февраля, участникам митинга, который состоялся 27 февраля, назначили аресты сроком до 15 суток и штрафы размером до 20 тысяч рублей. Двух протестующих наказали обязательными работами.



28 февраля в Петербурге прошла уже пятая акция «за мир». В этот раз несколько сотен активистов собрались не только у Гостиного двора, но и возле Медного всадника. По данным нашего издания, было задержано порядка 50 человек. Подробнее о судах над задержанными читайте в материале «Фонтанки».

