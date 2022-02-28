«Спартак» не сможет сыграть с «Лейпцигом». Россиян исключили из Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили «Спартак» из числа участников розыгрыша Лиги Европы. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе московского клуба.
«Таким образом, матчи 1/8 финала против «Лейпцига», которые были запланированы на 10 и 17 марта, не состоятся. Немецкий клуб автоматически получает путевку в четвертьфинал.
Суровый вердикт УЕФА и ФИФА связан с позицией организаций относительно событий на территории Украины», — говорится в сообщении.
В «Спартаке» добавили, что «усилия нашей команды в этом розыгрыше Лиги Европы перечеркнуты по причинам максимально далеким от спорта». Столичный клуб собирается сосредоточиться на выступлении в чемпионате РФ и Кубке страны. «Надеемся на скорейшее достижение мира, который нужен всем», — подытожили представители команды.
Напомним, ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от всех турниров. Россия пропустит чемпионат мира в Катаре в этом году. О том, как, возможно, последний матч в Европе провел петербургский «Зенит», читайте на «Фонтанке».