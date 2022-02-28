«Спартак» не сможет сыграть с «Лейпцигом». Россиян исключили из Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили «Спартак» из числа участников розыгрыша Лиги Европы. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе московского клуба.



«Таким образом, матчи 1/8 финала против «Лейпцига», которые были запланированы на 10 и 17 марта, не состоятся. Немецкий клуб автоматически получает путевку в четвертьфинал.



Суровый вердикт УЕФА и ФИФА связан с позицией организаций относительно событий на территории Украины», — говорится в сообщении.

