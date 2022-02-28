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Shell намерена выйти из проекта «Северный поток – 2»

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Нефтегазовая компания Shell намерена прекратить участие в «Северном потоке – 2». Об этом 28 февраля сообщает РИА Новости.

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