На консульство России в Исландии напали, в адрес сотрудников поступают угрозы

На консульство России в Исландии совершили нападение. Участник протестной акции выломал ворота перед зданием. Вдобавок к этому на электронную почту ведомства поступают угрозы, недоброжелатели звонят и по телефону.



«Недружественные действия действительно есть. У нас уже с момента начала Россией военной спецоперации... состоялось два митинга, 24 и 27 февраля, напротив здания консульского отдела посольства. Они, в принципе, проходили без нарушения общественных порядков... Однако после митинга один с расстройствами психики гражданин остался и... выломал нам ворота... попытался потом сбить камеру», — 28 февраля сообщил посол России в Рейкьявике Михаил Носков в эфире телеканала «Россия 24».

