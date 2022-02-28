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На консульство России в Исландии напали, в адрес сотрудников поступают угрозы

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На консульство России в Исландии совершили нападение. Участник протестной акции выломал ворота перед зданием. Вдобавок к этому на электронную почту ведомства поступают угрозы, недоброжелатели звонят и по телефону.

«Недружественные действия действительно есть. У нас уже с момента начала Россией военной спецоперации... состоялось два митинга, 24 и 27 февраля, напротив здания консульского отдела посольства. Они, в принципе, проходили без нарушения общественных порядков... Однако после митинга один с расстройствами психики гражданин остался и... выломал нам ворота... попытался потом сбить камеру», — 28 февраля сообщил посол России в Рейкьявике Михаил Носков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, нарушителя порядка задержали и отвезли в полицейский участок.

Ранее посольство России в Швейцарии попросило ее обеспечить безопасность из-за регулярных писем с оскорблениями и угрозами, поступающих на электронную почту. Власти страны отреагировали на запрос представителей РФ.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (7)

267081996
там зимой мрак и скучно... неудивительно, что белая горячка
263784231
Надо бы их консульство у нас тоже получше охранять, а то вдруг, какие-нибудь ура-патриоты с хорошей выправкой тоже чего-то там поломают...
Иван 2пырьев
не надо угрожать, закидывайте навозом!
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