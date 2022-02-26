Российское посольство в Швейцарии попросило защиты из-за угроз

Посольство России в Швейцарии попросило её обеспечить безопасность, рассказал 26 февраля ТАСС пресс-атташе посольства Владимир Хохлов. По его словам, оскорбления и угрозы начали поступать «регулярно на электронную почту».



«В связи с поступающими угрозами в адрес сотрудников посольство России обратилось к компетентным швейцарским органам с просьбой обеспечить соответствующие меры безопасности. Швейцарские власти оперативно отреагировали на наш запрос», — сообщил пресс-атташе.



Швейцария 25 февраля поддержала санкции ЕС в отношении России. Берн заявил, что «финансовым посредникам в Швейцарии запрещено устанавливать новые деловые отношения с 363 физическими лицами и четырьмя предприятиями» РФ, которые внесены в санкционный список ЕС.

