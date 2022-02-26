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Российское посольство в Швейцарии попросило защиты из-за угроз

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Посольство России в Швейцарии попросило её обеспечить безопасность, рассказал 26 февраля ТАСС пресс-атташе посольства Владимир Хохлов. По его словам, оскорбления и угрозы начали поступать «регулярно на электронную почту».

«В связи с поступающими угрозами в адрес сотрудников посольство России обратилось к компетентным швейцарским органам с просьбой обеспечить соответствующие меры безопасности. Швейцарские власти оперативно отреагировали на наш запрос», — сообщил пресс-атташе.

Швейцария 25 февраля поддержала санкции ЕС в отношении России. Берн заявил, что «финансовым посредникам в Швейцарии запрещено устанавливать новые деловые отношения с 363 физическими лицами и четырьмя предприятиями» РФ, которые внесены в санкционный список ЕС.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Brevnault
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