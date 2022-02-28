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«Это не вопрос свободы слова». Глава СПЧ допустил блокировку Facebook в России на время спецоперации на Украине

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Доступ к Facebook можно заблокировать на территории России до окончания спецоперации на Украине, если соцсеть не откажется от «пристрастной позиции». Об этом 28 февраля заявил ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

По его словам, Facebook блокирует аккаунты публичных лиц, которые «обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы», однако в ленте появляется «значительное число платных, «продвигаемых» публикаций от разных сообществ, где демонстрируется шокирующий контент в сочетании с агрессивными призывами».

«Таких публикаций насчитывается уже свыше полутора миллионов, и если администрация Facebook не хочет по требованию российских властей пресекать их распространение, значит, нужно ставить вопрос о блокировке этой сети в России, по крайней мере на период проведения специальной операции. Это не вопрос свободы слова — это вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации», — считает Фадеев.

Ранее Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в ответ на отказ Meta Platforms, Inc снять блокировку с аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информагентства РИА Новости, интернет-порталов «Лента.ру» и «Газета.ру». Позже соцсеть запретила рекламу и монетизацию российским СМИ на своей платформе.

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Комментарии (19)

260567431
Кстати, да, сегодня вся лента переполнена постами с призывами срочно снимать деньги, спасать вклады, выходить на митинги. Все с пометкой "реклама" и названиями "Россия24" и им подобными.
Einmerck
Вы не понимаете, это другое ©
266882727
я только "за". где подписаться?
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