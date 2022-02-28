«Это не вопрос свободы слова». Глава СПЧ допустил блокировку Facebook в России на время спецоперации на Украине

Доступ к Facebook можно заблокировать на территории России до окончания спецоперации на Украине, если соцсеть не откажется от «пристрастной позиции». Об этом 28 февраля заявил ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.



По его словам, Facebook блокирует аккаунты публичных лиц, которые «обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы», однако в ленте появляется «значительное число платных, «продвигаемых» публикаций от разных сообществ, где демонстрируется шокирующий контент в сочетании с агрессивными призывами».

