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Боевые действия на Украине

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Z и «Нет войне». Петербург раскрашивают взаимоисключающими надписями

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В Петербурге на стенах домов и на окнах автомобилей появляются надписи против военной операции в Украине. Их авторы требуют остановить ее и игнорируют мнение Роскомнадзора, называя происходящее войной.

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Одновременно многие наносят изображение буквы Z: именно она стала негласным гербом самой операции, и ее используют люди, поддерживающие действия российской армии. Помимо таких кустарных способов, появляются и профессионально сделанные граффити — например, со слоганом «Своих не бросаем» на Харьковской улице. Именно эту фразу выстраивали собственным телами частники акции в поддержку признания ДНР и ЛНР, которая прошла на Дворцовой площади 23 февраля.

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Особняком стоит акция на канале Грибоедова, где на лед вылили несколько литров красной краски.

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В Петербурге с начала военной операции каждый день проходили несогласованные акции против ее проведения. Задержаны сотни людей. О вчерашнем марше — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (10)

265929496
А не изпачкав стены, нет возможности высказаться?
Never_Mind
Интересно, надпись "руZZкие" подлежит обязательной денацификации?
ДуремарСПб
На сколько в городе есть еды и лекарств без подвоза из за рубежа?Путинские бабки будут очень удивлены когда через неделю будет нечего жрать
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