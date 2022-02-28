Z и «Нет войне». Петербург раскрашивают взаимоисключающими надписями

В Петербурге на стенах домов и на окнах автомобилей появляются надписи против военной операции в Украине. Их авторы требуют остановить ее и игнорируют мнение Роскомнадзора, называя происходящее войной.
Одновременно многие наносят изображение буквы Z: именно она стала негласным гербом самой операции, и ее используют люди, поддерживающие действия российской армии. Помимо таких кустарных способов, появляются и профессионально сделанные граффити — например, со слоганом «Своих не бросаем» на Харьковской улице. Именно эту фразу выстраивали собственным телами частники акции в поддержку признания ДНР и ЛНР, которая прошла на Дворцовой площади 23 февраля.
Особняком стоит акция на канале Грибоедова, где на лед вылили несколько литров красной краски.
В Петербурге с начала военной операции каждый день проходили несогласованные акции против ее проведения. Задержаны сотни людей. О вчерашнем марше — читайте в материале «Фонтанки».