Смольный отказал муниципальным депутатам и Вишневскому в проведении антивоенных акций

Петербургские чиновники отказали в согласовании двух антивоенных митингов, которые собирались провести депутаты Законодательного собрания, муниципальные депутаты и активисты 2 и 7 марта.



Как сообщил «Фонтанке» депутат Борис Вишневский, отказ в организации встречи в гайд-парке чиновники объяснили нарушением антиковидных запретов. «Сам отказ мы считаем несоразмерным, особенно после проведения акции в поддержку ЛНР и ДНР 23 февраля на Дворцовой площади», — отметил он.



Митинг, намеченный на 7 марта, который собирались проводить муниципальные депутаты Смольнинского, Гавани, 72-го округа и Литейного, также не был согласован. По словам муниципального депутата Никиты Юферева, им также сообщили о том, что такое мероприятие нарушит антиковидное постановление.

