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Смольный отказал муниципальным депутатам и Вишневскому в проведении антивоенных акций

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Петербургские чиновники отказали в согласовании двух антивоенных митингов, которые собирались провести депутаты Законодательного собрания, муниципальные депутаты и активисты 2 и 7 марта.

Как сообщил «Фонтанке» депутат Борис Вишневский, отказ в организации встречи в гайд-парке чиновники объяснили нарушением антиковидных запретов. «Сам отказ мы считаем несоразмерным, особенно после проведения акции в поддержку ЛНР и ДНР 23 февраля на Дворцовой площади», — отметил он.

Митинг, намеченный на 7 марта, который собирались проводить муниципальные депутаты Смольнинского, Гавани, 72-го округа и Литейного, также не был согласован. По словам муниципального депутата Никиты Юферева, им также сообщили о том, что такое мероприятие нарушит антиковидное постановление.

Последние несколько дней петербуржцы выходят на несогласованные митинги. По итогам четырёх дней в отделах полиции оказались почти две тысячи человек.

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Комментарии (14)

maarks1909
а за войну можно акцию провести?
SU LUX INN
не на Митинги надо ходить - какая нам от Этого польза, а скидываться на Выплату репараций!
265984735
Артёмка, твой выход! Ведь подавали заявку, что же помешало согласовать? Расскажи, наш мудрейших эксперт кухарских наук. Не является ли милитаризм чем-то вроде госкурса нынче?
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