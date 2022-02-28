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«Набег населения на банки». ЦБ зафиксировал рекордное снятие наличных

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В пятницу, 25 февраля, в России сняли 1,4 трлн рублей, на эту сумму увеличился объем наличных средств в обращении. Об этом 28 февраля сообщил глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, пишет 28 февраля агентство «Прайм».

«Это исторический максимум за всю историю банковского сектора России. Причина — набег населения на банки. Вкладчики массово «потрошат» банкоматы, изымают свои средства из банков. Кроме того, банки активно запасаются наличными для пополнения касс и банкоматов», — приводит агентство цитату Осадчего.

Центробанк сегодня объявил о повышении ключевой ставки сразу до 20%.

Ранее в Петербурге «Фонтанка» показывала очереди в банкоматы, в которых горожане готовы отстаивать за валютой по полтора часа.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (8)

VKuser203216
Мне снимать нечего. У меня пенсия, зато живу спокойно и очередь в банкомат стоять не приходится.
terraquo2
Русский мир свой патриотизм показывает. Могут повторить, диды ведь...
sometimes
зачем скупая жизнь нужна? ведь завтра может быть война! (с)
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