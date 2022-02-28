«Набег населения на банки». ЦБ зафиксировал рекордное снятие наличных

В пятницу, 25 февраля, в России сняли 1,4 трлн рублей, на эту сумму увеличился объем наличных средств в обращении. Об этом 28 февраля сообщил глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, пишет 28 февраля агентство «Прайм».



«Это исторический максимум за всю историю банковского сектора России. Причина — набег населения на банки. Вкладчики массово «потрошат» банкоматы, изымают свои средства из банков. Кроме того, банки активно запасаются наличными для пополнения касс и банкоматов», — приводит агентство цитату Осадчего.

