В Петербурге насчитали 1036 задержанных на акции протеста

В Петербурге после акции протеста 27 февраля были задержаны как минимум 1036 человек, не менее 26 человек остались на ночь в отделах полиции, сообщает «ОВД-Инфо»*.



В Москве, по данным правозащитников, задержали по крайней мере 1269 участников акции, в целом по России — более 2790 человек в 53 городах.



Воскресенье, 27 февраля, стал четвёртым днём протестов в связи со спецоперацией на Украине. Как писала «Фонтанка», в Петербурге было так много задержанных, что в автобусах им приходилось стоять, а последних и вовсе отпустили, проследив, что они уедут на метро.