FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Петербурге насчитали 1036 задержанных на акции протеста

Некоторые ночевали в отделах полиции.

1
Печать
ПоделитьсяПоделиться

В Петербурге после акции протеста 27 февраля были задержаны как минимум 1036 человек, не менее 26 человек остались на ночь в отделах полиции, сообщает «ОВД-Инфо»*.

В Москве, по данным правозащитников, задержали по крайней мере 1269 участников акции, в целом по России — более 2790 человек в 53 городах.

Воскресенье, 27 февраля, стал четвёртым днём протестов в связи со спецоперацией на Украине. Как писала «Фонтанка», в Петербурге было так много задержанных, что в автобусах им приходилось стоять, а последних и вовсе отпустили, проследив, что они уедут на метро.

* «ОВД-инфо» внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, 29.09.2021.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний