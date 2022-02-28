Московская биржа на фоне новых санкций отложила торги на валютном рынке

Московская биржа 28 февраля начнёт торги на валютном и денежном рынках в 10:00 мск. Обычно торги на фондовом рынке начинаются в 7:00 мск.



«В соответствии решением Банка России, 28 февраля торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10:00 мск. На денежном рынке не будут проводиться торги и расчеты по сделкам валютного репо. О времени начала торгов 28 февраля на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ будет сообщено дополнительно», — сообщается на сайте биржи.



Санкт-Петербургская биржа в понедельник планирует проводить торги в режиме переговорных сделок, адресного и безадресного репо. Торги в других режимах приостановлены, передаёт РБК.

