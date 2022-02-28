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Московская биржа на фоне новых санкций отложила торги на валютном рынке

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Московская биржа 28 февраля начнёт торги на валютном и денежном рынках в 10:00 мск. Обычно торги на фондовом рынке начинаются в 7:00 мск.

«В соответствии решением Банка России, 28 февраля торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10:00 мск. На денежном рынке не будут проводиться торги и расчеты по сделкам валютного репо. О времени начала торгов 28 февраля на фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ будет сообщено дополнительно», — сообщается на сайте биржи.

Санкт-Петербургская биржа в понедельник планирует проводить торги в режиме переговорных сделок, адресного и безадресного репо. Торги в других режимах приостановлены, передаёт РБК.

27 февраля Евросоюз обнародовал новый жёсткий пакет финансовых санкций против России. Ряд банков РФ отключают от Swift, активы ЦБ и российского бизнеса замораживаются.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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