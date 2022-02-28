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ЕС запретил операции, связанные с управлением активами ЦБ РФ, сделав одно исключение

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В документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС, сообщается о запрете на операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России.

«Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России», — цитирует документ РИА Новости 28 февраля.

В документе предусмотрено одно заключение. Разрешать транзакции с российским регулятором можно, только если это «строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны».

ЦБ же, напомним, может сегодня запретить иностранцам продавать российские ценные бумаги.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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