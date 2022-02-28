ЕС запретил операции, связанные с управлением активами ЦБ РФ, сделав одно исключение

В документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС, сообщается о запрете на операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России.
«Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России», — цитирует документ РИА Новости 28 февраля.
В документе предусмотрено одно заключение. Разрешать транзакции с российским регулятором можно, только если это «строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны».
ЦБ же, напомним, может сегодня запретить иностранцам продавать российские ценные бумаги.