ФИФА: Сборная России сможет участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, без флага и гимна

Все домашние матчи футболистам российской сборной предстоит проводить на нейтральных полях. Национальная команда сможет выходить на поле только под названием «Футбольный союз России (РФС)», уточнили в ФИФА.



Практически одновременно с этим в Английской футбольной ассоциации заявили, что сборная этой страны ни на каком уровне не будет играть с Россией в футбол в обозримом будущем.



Напомним, что ранее исключить Россию из всех спортивных соревнований предложили в Испании.



«Фонтанка» рассказывала о некоторых других последствиях военной операции России на Украине. Например, сборная Польши отказалась от стыковых матчей ЧМ-2022 против нашей команды. Кроме того, Петербург лишился финала Лиги чемпионов и ряда других соревнований. О том, чего лишилась спортивная Россия в свете последних событий, читайте на «Фонтанке».

