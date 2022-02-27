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ФИФА: Сборная России сможет участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, без флага и гимна

Сборная России по футболу сможет принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе, без собственного флага и гимна. Об этом заявили 27 февраля в Международной федерации футбола. При этом на территории РФ будет запрещено проводить все международные соревнования.

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Все домашние матчи футболистам российской сборной предстоит проводить на нейтральных полях. Национальная команда сможет выходить на поле только под названием «Футбольный союз России (РФС)», уточнили в ФИФА.

Практически одновременно с этим в Английской футбольной ассоциации заявили, что сборная этой страны ни на каком уровне не будет играть с Россией в футбол в обозримом будущем.

Напомним, что ранее исключить Россию из всех спортивных соревнований предложили в Испании.

«Фонтанка» рассказывала о некоторых других последствиях военной операции России на Украине. Например, сборная Польши отказалась от стыковых матчей ЧМ-2022 против нашей команды. Кроме того, Петербург лишился финала Лиги чемпионов и ряда других соревнований. О том, чего лишилась спортивная Россия в свете последних событий, читайте на «Фонтанке».

Сборная России в полуфинальном матче отбора на чемпионат мира 2022 года должна сыграть против команды Польши 24 марта в Москве. Победитель 29 марта должен встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия. Игра запланирована на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне должны провести товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция — Чехия.

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Комментарии (10)

Денеб
Люблю отечественный футбол.....в нейтральном статусе.....
ДуремарСПб
Итог российского спорта после 22 года царствования обнуленыша 0,1
- спорта больше нет.Как и боеспособной армии.Вова ты чудо
274441020
Fifa, да и идите вы нахер со своим футболом! Вообще хватит унижаться! Никаких выступлений под Чайковского!
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