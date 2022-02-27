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В Испании предложили исключить российские команды из европейских соревнований

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Испания выступила с предложением к Евросоюзу исключить российские команды из всех европейских соревнований. Об этом заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес.

«Мы поднимем вопрос о других мерах. Испания поставит вопрос об исключении российских спортивных команд из европейских соревнований», — цитирует заявление Альбареса 27 февраля телеканал Antena 3.

Напомним, «Фонтанка» рассказывала о некоторых других последствиях военной операции России на Украине. Например, сборная Польши отказалась от стыковых матчей ЧМ-2022 против нашей команды. Кроме того, Петербург лишился финала Лиги чемпионов и ряда других соревнований. О том, чего лишилась спортивная Россия в свете последних событий, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (11)

Денеб
Очередная многоходовочка, Вольдемар?
DanCitizen
Мечта фюрера сбывается, Россия везде будет чемпионом
266946702
Это в Испанию мы гуманитарку и медиков посылали?
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