SWIFT готовится принять меры против России

Международная межбанковская система SWIFT готовится принять меры, утвержденные странами Запада и нацеленные на российские банки. Об этом сообщает в воскресенье Тасс, со ссылкой на заявление самой компании SWIFT.



"Мы взаимодействуем с европейскими властями с целью получения подробной информации об организациях, которые подвергнутся новым мерам, и готовимся исполнить их после правового предписания", - говорится в заявлении.



Ранее Евросоюз обнародовал новый жесткий пакет финансовых санкций. Ряд банков РФ отключают от Swift, активы ЦБ и российского бизнеса замораживаются.