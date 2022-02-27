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SWIFT готовится принять меры против России

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Международная межбанковская система SWIFT готовится принять меры, утвержденные странами Запада и нацеленные на российские банки. Об этом сообщает в воскресенье Тасс, со ссылкой на заявление самой компании SWIFT.

"Мы взаимодействуем с европейскими властями с целью получения подробной информации об организациях, которые подвергнутся новым мерам, и готовимся исполнить их после правового предписания", - говорится в заявлении.

Ранее Евросоюз обнародовал новый жесткий пакет финансовых санкций. Ряд банков РФ отключают от Swift, активы ЦБ и российского бизнеса замораживаются.

О том, чем именно грозят подобные санкции, читайте в материале «Фонтанки».

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