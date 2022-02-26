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В Петербурге на митинге за мир задержали почти 50 человек

Акции против военной операции продолжаются в крупных городах России третий день подряд.

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На несогласованной акции против военной спецоперации на Украине вечером 26 февраля в Петербурге задержали не менее 45 человек. Такие данные приводит «ОВД-инфо»*.

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В Москве, по данным проекта, как минимум 136 задержанных, в Иваново — не менее 15, в Новосибирске — не менее 13 человек, в Воронеже — не менее 9, а Иркутске — по крайне мере пятеро.

Акции против военной операции продолжаются в крупных городах России третий день подряд. В Петербурге они проходят на площади у Гостиного двора. Сегодня полиция глушит скандирование лозунга «Нет войне» гимном России, и под его звуки задерживает участников.

Днем ранее на аналогичной акции протеста в Петербурге задержали 239 человек, 24 февраля — от 380 до 430 человек.

* «ОВД-инфо» внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, 29.09.2021.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (37)

265033441
Какие же есть подлые людишки и в таком городе ! Одесса вас никогда не простит, вы хуже бандеровцев.
265055770
"Сегодня полиция глушит скандирование лозунга «Нет войне» гимном России"
Это уже совсем бесчеловечно.
Эд Хэммет
Появились сведения о том, что Путин снял Валерия Герасимова с должности начальника Генштаба РФ. Это расплата за провал вторжения.
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