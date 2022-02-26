В Петербурге на митинге за мир задержали почти 50 человек

На несогласованной акции против военной спецоперации на Украине вечером 26 февраля в Петербурге задержали не менее 45 человек. Такие данные приводит «ОВД-инфо»*.

В Москве, по данным проекта, как минимум 136 задержанных, в Иваново — не менее 15, в Новосибирске — не менее 13 человек, в Воронеже — не менее 9, а Иркутске — по крайне мере пятеро.



Акции против военной операции продолжаются в крупных городах России третий день подряд. В Петербурге они проходят на площади у Гостиного двора. Сегодня полиция глушит скандирование лозунга «Нет войне» гимном России, и под его звуки задерживает участников.

