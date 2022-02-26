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Шоу «Холостяк» и «Орел и решка» больше не покажут на российском телевидении. Их продюсеры поддержали Украину

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Шоу «Орел и Решка» и «Холостяк» перестанут выходить на российских телеканалах «Пятница» и ТНТ. Продюсеры программ публично высказались против военной операции на Украине.

Как сообщает РБК 26 февраля, продюсеры Comedy Club Production Армен Оганян и TeenSpirit Марина Гранкина больше не смогут работать на каналах «Газпром-медиа».

В ТНТ отметили, что канал остаётся вне политики. «Мы не можем допустить, чтобы создающие контент для нашего канала люди распространяли радикальные политические взгляды и настроения среди нашей аудитории и ассоциировались у нее с ТНТ. Телеканал прекращает сотрудничество с продюсером Comedy Club Production Арменом Оганяном», — заявили в компании.

Телеканал «Пятница» отказался от сотрудничества с TeenSpirit, который производит проект «Орел и решка».

Ранее оба продюсера в соцсетях осуждали действия российских властей на Украине.

Чего еще лишилась Россия после 24 февраля, читайте на «Фонтанке».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (9)

ssr
Бог есть
Zingelshooher
Евпатий Коловрат!! Что ж я теперь делать буду без этих суперпрограмм???)))
265931344
Давайте скажем правду: это снималось украинскими специалистами на украинские деньги. Вы ещё закройте шоу "хата на тату" канал ю
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