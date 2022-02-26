Шоу «Холостяк» и «Орел и решка» больше не покажут на российском телевидении. Их продюсеры поддержали Украину

Шоу «Орел и Решка» и «Холостяк» перестанут выходить на российских телеканалах «Пятница» и ТНТ. Продюсеры программ публично высказались против военной операции на Украине.



Как сообщает РБК 26 февраля, продюсеры Comedy Club Production Армен Оганян и TeenSpirit Марина Гранкина больше не смогут работать на каналах «Газпром-медиа».



В ТНТ отметили, что канал остаётся вне политики. «Мы не можем допустить, чтобы создающие контент для нашего канала люди распространяли радикальные политические взгляды и настроения среди нашей аудитории и ассоциировались у нее с ТНТ. Телеканал прекращает сотрудничество с продюсером Comedy Club Production Арменом Оганяном», — заявили в компании.

