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Сайты Кремля, Госдумы, Совета Федерации недоступны

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Сайты Кремля, Госдумы, Совета Федерации, Минюста не загружаются. При попытке зайти на них сотрудники «Фонтанки» увидели сообщения: «Не удаётся получить доступ к сайту».

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Сбой касается не всех государственных органов. Например, сайты Министерства обороны, Генпрокуратуры, ЦБ открываются.

Сайты государственных организаций России начали испытывать сложности в последние дни, после того, как 24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Например, сегодня о DDoS-атаках сообщали РЖД и Роскосмос.

Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (20)

Денеб
Давно пора их всех в оффлайн..... меньше гадить будут.......
Mikle776
Путину то все равно... он только слово "интернет" знает... и что там везде порнуха детская и наркотики...
А так его даже к клавиатуре не подпускают... вдруг чего не то нажмет...
zlopopik
А вообще на сайт Кремля много кто заходит? Что-то изменится после его временной блокировки?
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