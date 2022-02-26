Сайты Кремля, Госдумы, Совета Федерации недоступны

Сайты Кремля, Госдумы, Совета Федерации, Минюста не загружаются. При попытке зайти на них сотрудники «Фонтанки» увидели сообщения: «Не удаётся получить доступ к сайту».
Сбой касается не всех государственных органов. Например, сайты Министерства обороны, Генпрокуратуры, ЦБ открываются.
Сайты государственных организаций России начали испытывать сложности в последние дни, после того, как 24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Например, сегодня о DDoS-атаках сообщали РЖД и Роскосмос.