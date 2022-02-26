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«Это издание контролируется государством». «Вечерний Ургант» получил черную метку в «Инстаграме»

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Аккаунт юмористического шоу «Вечерний Ургант» получил предупреждающую надпись в «Инстаграме». Пользователи заметили изменения 26 февраля.

«Это издание контролируется государством Россия», — сообщается теперь под аватаркой.

Фото: скрин
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Ранее ведущий Иван Ургант прокомментировал события на Украине. «Страх и боль. Нет войне!» — написал он в своём профиле. После чего шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир. В пресс-службе Первого канала уточнили, что изменения в сетке вещания связаны с «важными общественно-политическими событиями».

Фото: скрин

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (2)

265055770
Битва вечерних му
zlopopik
Как так, прогиб не защитан?
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