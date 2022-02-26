«Это издание контролируется государством». «Вечерний Ургант» получил черную метку в «Инстаграме»

Аккаунт юмористического шоу «Вечерний Ургант» получил предупреждающую надпись в «Инстаграме». Пользователи заметили изменения 26 февраля.
«Это издание контролируется государством Россия», — сообщается теперь под аватаркой.
Ранее ведущий Иван Ургант прокомментировал события на Украине. «Страх и боль. Нет войне!» — написал он в своём профиле. После чего шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир. В пресс-службе Первого канала уточнили, что изменения в сетке вещания связаны с «важными общественно-политическими событиями».