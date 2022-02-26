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РИА Новости: Задержанное в Ла-Манше по дороге в Петербург судно не принадлежит «ПСБ Лизинг»

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Российское торговое судно, задержанное в Ла-Манше 26 февраля, не принадлежит попавшему под санкции «ПСБ Лизинг», оно было выкуплено до санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на Промсвязьбанк.

«Эта информация не соответствует действительности. Российское торговое судно, перехваченное французскими властями в проливе Ла-Манш в ночь на 26 февраля, не принадлежит «ПСБ Лизинг». Судно было выкуплено собственником до введения санкций в соответствии с условиями договора лизинга», — заявили в пресс-службе ПСБ.

Как писала «Фонтанка», по данным французских СМИ, сухогруз вез в Санкт-Петербург автомобили и был остановлен на таможне в Нормандии предположительно из-за того, что он может принадлежать компании, на которую были наложены санкции Евросоюза.

Формальная причина задержания сухогруза Baltic Leader — таможенный досмотр, рассказал ТАСС руководитель пресс-службы посольства РФ в Париже Александр Макогонов.

«Впоследствии выяснилось, что французские власти интересовала документация судна, которое оказалось собственностью компании PSB Leasing, которая, по словам местной береговой полиции, находится в финансовом санкционном списке США», — объясняет Макогонов.

По его словам, судно задержано, и «решение о его дальнейшей судьбе будет приниматься в судебном порядке».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (4)

267188598
Шавки -франки не знают как лучше перед америкосами прогнуться! Макрона опять по плечику погладят.
orlovandrei1986
и дворец не наш
и судно не наша
и войну не они ведут

детский сад
Главный коньячный мастер
"оно было выкуплено до санкций" - оно вчера уволилось! :)
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