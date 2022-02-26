РИА Новости: Задержанное в Ла-Манше по дороге в Петербург судно не принадлежит «ПСБ Лизинг»

Российское торговое судно, задержанное в Ла-Манше 26 февраля, не принадлежит попавшему под санкции «ПСБ Лизинг», оно было выкуплено до санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на Промсвязьбанк.



«Эта информация не соответствует действительности. Российское торговое судно, перехваченное французскими властями в проливе Ла-Манш в ночь на 26 февраля, не принадлежит «ПСБ Лизинг». Судно было выкуплено собственником до введения санкций в соответствии с условиями договора лизинга», — заявили в пресс-службе ПСБ.

