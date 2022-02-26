Российский сухогруз задержан в Ла-Манше

Французские власти 26 февраля задержали российское судно в проливе Ла-Манш. Информацию подтвердило российское посольство во Франции, пишут РИА Новости.
«В посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, в котором он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш», — цитирует агентство диппредставительство.
Французские СМИ, в частности газета Le Figaro, поясняют, что судно было остановлено на таможне в Нормандии. Сухогруз вез в Санкт-Петербург автомобили. Французские власти подозревают, что судно может принадлежать компании, на которую были наложены санкции Евросоюза.