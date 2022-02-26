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Российский сухогруз задержан в Ла-Манше

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Французские власти 26 февраля задержали российское судно в проливе Ла-Манш. Информацию подтвердило российское посольство во Франции, пишут РИА Новости.

«В посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, в котором он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш», — цитирует агентство диппредставительство.

Французские СМИ, в частности газета Le Figaro, поясняют, что судно было остановлено на таможне в Нормандии. Сухогруз вез в Санкт-Петербург автомобили. Французские власти подозревают, что судно может принадлежать компании, на которую были наложены санкции Евросоюза.

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Комментарии (1)

iigaza
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