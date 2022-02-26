Минобороны обвинило «Новую газету» в публикации фейков

В российских соцсетях растёт распространение «истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой «диванными войсками Украины». Об этом заявили в Минобороны РФ 26 февраля.



«Мы предупреждали все средства массовой информации о том, что нам достоверно известно о готовящихся СБУ информационных вбросах и призывали быть предельно внимательными.

Однако, к сожалению, отдельные российские СМИ и прежде всего «Новая газета» нас не услышали. Они активно продвигают фейковую информацию, подготовленную обкуренной шайкой националистов и СБУ. Оперативно транслируют любые украинские фейки практически одномоментно с их публикацией в соцсетях», — заявили в ведомстве.