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Минобороны обвинило «Новую газету» в публикации фейков

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В российских соцсетях растёт распространение «истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой «диванными войсками Украины». Об этом заявили в Минобороны РФ 26 февраля.

«Мы предупреждали все средства массовой информации о том, что нам достоверно известно о готовящихся СБУ информационных вбросах и призывали быть предельно внимательными.

Однако, к сожалению, отдельные российские СМИ и прежде всего «Новая газета» нас не услышали. Они активно продвигают фейковую информацию, подготовленную обкуренной шайкой националистов и СБУ. Оперативно транслируют любые украинские фейки практически одномоментно с их публикацией в соцсетях», — заявили в ведомстве.

Шаблоны фейков, по данным Минобороны, утверждены и опубликованы в методичках центров пропаганды США и их союзников по НАТО.

Сегодня Роскомнадзор начал расследования в отношении десятка СМИ, среди них «Эхо Москвы», «Новая Газета». Издания получили «уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Григорич74
Что там Сеченым земли своей мало?
Эд Хэммет
С 24 февраля производство фейков в России монополизировано. Это право закреплено за Министерством обороны.
Капитан Очевидность2
Как сказал рот минобороны Конашенков: " Потерь среди личного состава ВС РФ НЕТ."

Ну и кто тут главный фейк?
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