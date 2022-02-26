На Кубке мира по лыжным гонкам в Лахти усилена безопасность из-за угроз в адрес российских спортсменов

В адрес российских лыжников на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти поступают многочисленные угрозы, пишет Ilta-Sanomat 26 февраля. В связи с этим, по данным издания, организаторы усилили меры безопасности.



«Много сообщений с угрозами. Они очень ясно дают понять, что люди думают о таких мероприятиях, проводимых с участием российских спортсменов, когда Россия вторглась в Украину. Тон был истолкован как очень резкий и угрожающий, мы действуем соответственно», — заявил коммерческий директор Лыжной ассоциации Финляндии Яри-Пекка Йоуппи.

