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На Кубке мира по лыжным гонкам в Лахти усилена безопасность из-за угроз в адрес российских спортсменов

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В адрес российских лыжников на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти поступают многочисленные угрозы, пишет Ilta-Sanomat 26 февраля. В связи с этим, по данным издания, организаторы усилили меры безопасности.

«Много сообщений с угрозами. Они очень ясно дают понять, что люди думают о таких мероприятиях, проводимых с участием российских спортсменов, когда Россия вторглась в Украину. Тон был истолкован как очень резкий и угрожающий, мы действуем соответственно», — заявил коммерческий директор Лыжной ассоциации Финляндии Яри-Пекка Йоуппи.

Ранее из-за военной операции на Украине Петербург лишился финала Лиги чемпионов и ряда других соревнований, а МОК призвал международные спортивные федерации переносить или отменять турниры в России и Белоруссии.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (8)

SERGEY111
Ну что ж ничего удивительного - теперь россиянин , Россия и зеленоватая отрыжка это слова синонимы и это к сожалению похоже надолго .
fortun
Эти угрозы от страха.Скоро извиняться будут.
Alex000
Вообще стоило бы дисквалифицировать и выслать.
Сомневаюсь, что реально безопасности что-то угрожает, но отношение - соответствующее.
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