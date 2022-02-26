Минфин России: Финансовая устойчивость сохраняется

Министерство финансов РФ рассказало об оперативной стабилизации ситуации на финансовых рынках.
«Финансовая устойчивость сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга Российской Федерации», — говорится 26 февраля в заявлении ведомства.
Минфин заверил, что ему удалось стабилизировать ситуации на финансовых рынках. Ведомство намерено придерживаться «ответственной финансовой и бюджетной политики».
Агентство Moody's ранее поместило рейтинг РФ в список на пересмотр с возможностью понижения. S&P также понизило кредитные рейтинги и России, и Украины.