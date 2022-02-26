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Минфин России: Финансовая устойчивость сохраняется

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Министерство финансов РФ рассказало об оперативной стабилизации ситуации на финансовых рынках.

«Финансовая устойчивость сохраняется, в том числе благодаря накопленным резервам в сочетании с низким уровнем государственного долга Российской Федерации», — говорится 26 февраля в заявлении ведомства.

Минфин заверил, что ему удалось стабилизировать ситуации на финансовых рынках. Ведомство намерено придерживаться «ответственной финансовой и бюджетной политики».

Агентство Moody's ранее поместило рейтинг РФ в список на пересмотр с возможностью понижения. S&P также понизило кредитные рейтинги и России, и Украины.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ ЕС и США ввели санкции против крупнейших российских банков.

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Комментарии (5)

Главный коньячный мастер
Устойчивость достигается за счёт горизонтального положения?
Antivse
По тем данным, что нагуглились (пардон, напочтарусились) весь внешний долг каких-то сраных 465 млрд. долларов. Ниочем же...
Не смог найти почему-то, насколько хватит реально распологаемых резервов такими темпами.
Все стабильно, иными словами, движемся строго в выбранном направлении ускоренными темпами.
NAFTALIN 2000-2036
это ж не мгновенные процессы. сохраняется у них устойчивость... еще даже не все санкции вступили в силу. полные результаты россияне начнут ощущать спустя несколько месяцев, лет. хотя, некоторые уже чувствуют сейчас, первые ласточки. сопркомбанк прекратил выдавать ипотеку, например. с чего вдруг, рублей нет?
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