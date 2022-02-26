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S&P объявило о понижении кредитных рейтингов России и Украины

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о понижении кредитных рейтингов и России, и Украины. Рейтинги России помещены на пересмотр с негативным прогнозом.

Долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте понижен с «BBB-» до «BB+» и таким образом перемещён в категорию спекулятивных, в национальной валюте — с «BBB» до «BBB-». Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте опустили с «A-3» до «B», в национальной валюте — c «A-2» до «A-3», передаёт 25 февраля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Что касается Украины, её долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте понижены с «B» до «B-». Её рейтинги также могут быть пересмотрены с возможностью понижения.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ ЕС и США ввели санкции против крупнейших российских банков.

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