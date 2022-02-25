Meta отказалась выполнять требование властей РФ по поводу снятия ограничения с аккаунтов российских СМИ

Meta Platforms, Inc (материнская компания Facebook) отказалась исполнять требования властей РФ о снятии ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информагентства РИА Новости, интернет-порталов «Лента.ру» и «Газета.ру». Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил один из вице-президентов компании Ник Клегг.



«Вчера российские власти приказали нам остановить независимый фактчекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству новостных организаций. Мы отказались, как результат они ограничили использование наших сервисов», — написал Клегг в Twitter (цитата по ТАСС).

