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Meta отказалась выполнять требование властей РФ по поводу снятия ограничения с аккаунтов российских СМИ

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Meta Platforms, Inc (материнская компания Facebook) отказалась исполнять требования властей РФ о снятии ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информагентства РИА Новости, интернет-порталов «Лента.ру» и «Газета.ру». Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил один из вице-президентов компании Ник Клегг.

«Вчера российские власти приказали нам остановить независимый фактчекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству новостных организаций. Мы отказались, как результат они ограничили использование наших сервисов», — написал Клегг в Twitter (цитата по ТАСС).

Ранее «Фонтанка» писала, что социальная сеть Facebook наложила ограничения на российские СМИ за нарушения «ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей».

В Роскомнадзоре на фоне участившихся случаев «необоснованной блокировки аккаунтов российских СМИ» рекомендовали переходить на отечественные сайты и соцсети.

Позднее в ведомстве сообщили, что с 25 февраля начинают частичную блокировку Facebook.

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Комментарии (7)

263784231
Как была Мордокнигой, так и осталась, хоть Метой, хоть Тетой её обзови...
274434216
Готовьтесь на выход.
PhoenixMG
Заблочьте этого ФБ и проблема уйдёт , говно платформа, реальная мусорка включая Инстаграмм и телеграмм!
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