«Причастна к нарушению основополагающих прав и свобод человека». РКН частично блокирует Facebook

Роскомнадзор с 25 февраля начинает частичную блокировку Facebook. Соцсеть в России считают причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека.

О решении сообщает Роскомнадзор и отмечает, что принимала его Генеральная прокуратура совместно с МИД РФ. Поводом послужило ограничение Facebook страниц нескольких российских СМИ — телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

«Начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook. 25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России», — сообщает регулятор.