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«Причастна к нарушению основополагающих прав и свобод человека». РКН частично блокирует Facebook

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Роскомнадзор с 25 февраля начинает частичную блокировку Facebook. Соцсеть в России считают причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека.

О решении сообщает Роскомнадзор и отмечает, что принимала его Генеральная прокуратура совместно с МИД РФ. Поводом послужило ограничение Facebook страниц нескольких российских СМИ — телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

«Начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook. 25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России», — сообщает регулятор.

Накажут Facebook «частичным ограничением доступа» начиная с сегодняшнего дня, 25 февраля. По наблюдением корреспондентов «Фонтанки», пока что соцсеть работает в обычном режиме.

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Комментарии (11)

266882727
Господи, слава Богу! Самая русофобная соцсеть, просто настроение поднялось) ура!
Leo.S
Да видать задачку непосильную поставили роскомпозору, правду скрывать, но вряд ли выйдет.
orlovandrei1986
РосКомПОЗОР заговорил о цензуре? смешно
рассказал курам - чуть со смеху не умерли =)
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