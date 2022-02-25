Природа настолько очистилась: цены «Айфонов» исчезли с прилавков магазинов

Цены на технику настолько быстро меняются, что ретейлеры больше не меняют ценники на прилавках. Теперь их просто нет. Это в пятницу, 25 февраля, заметил корреспондент «Фонтанки», проходя мимо стойки с Apple Iphone.
В одном из магазинов крупной сети ему объяснили, что цены меняются каждый час. Печатать и менять ценники каждый раз нет смысла. Актуальную цену товара посоветовали посмотреть на сайте.
Так, на сайте Apple iPhone 13 Pro Max на 256 ГБ стоит почти 130 тыс. рублей, Apple iPhone 13 на 512 Гб — 109 990 рублей, на 256 Гб — 89 990, на 128 Гб — 74 990. Большинства моделей и расцветок Pro Max уже нет в наличии.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как менялись цены на технику Apple в течение дня 24 февраля из-за ажиотажного спроса и внешней политики. Из-за введения технологических санкций после начала Россией военной операции на Украине у ретейлеров возникают вопросы с поставками многих товаров. Федеральная торговая сеть DNS уже заявила о повышении цен на 30% и, возможно, это не предел.