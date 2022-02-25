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Природа настолько очистилась: цены «Айфонов» исчезли с прилавков магазинов

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Цены на технику настолько быстро меняются, что ретейлеры больше не меняют ценники на прилавках. Теперь их просто нет. Это в пятницу, 25 февраля, заметил корреспондент «Фонтанки», проходя мимо стойки с Apple Iphone.

В одном из магазинов крупной сети ему объяснили, что цены меняются каждый час. Печатать и менять ценники каждый раз нет смысла. Актуальную цену товара посоветовали посмотреть на сайте.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Так, на сайте Apple iPhone 13 Pro Max на 256 ГБ стоит почти 130 тыс. рублей, Apple iPhone 13 на 512 Гб — 109 990 рублей, на 256 Гб — 89 990, на 128 Гб — 74 990. Большинства моделей и расцветок Pro Max уже нет в наличии.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как менялись цены на технику Apple в течение дня 24 февраля из-за ажиотажного спроса и внешней политики. Из-за введения технологических санкций после начала Россией военной операции на Украине у ретейлеров возникают вопросы с поставками многих товаров. Федеральная торговая сеть DNS уже заявила о повышении цен на 30% и, возможно, это не предел.

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

266686428
Все как мы любим. Очереди, дефицит, паника, скупка техники в кредит, и так каждый год)
Zingelshooher
Что за комментарии - помогите, нету денег?? Фонтанка на подработке??
Нету денег? Привежите сзади веник, бегите и метите, наметети - приходите..
И ведь модераторы пропускают!! В доле? КОГДА НЕТ ДЕНЕГ, ТО И ПИСАТЬ СО СМАРТФОНА НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
274434525
Добрый день. Простите за обр.ащение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное вр.емя не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
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