Природа настолько очистилась: цены «Айфонов» исчезли с прилавков магазинов

Цены на технику настолько быстро меняются, что ретейлеры больше не меняют ценники на прилавках. Теперь их просто нет. Это в пятницу, 25 февраля, заметил корреспондент «Фонтанки», проходя мимо стойки с Apple Iphone.



В одном из магазинов крупной сети ему объяснили, что цены меняются каждый час. Печатать и менять ценники каждый раз нет смысла. Актуальную цену товара посоветовали посмотреть на сайте.