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«Наука должна быть на службе мира». Италия останавливает сотрудничество с Центром Гамалеи

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Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме решением властей области Лацио останавливает сотрудничество с Россией по вакцине от коронавируса. Причина — военные действия на территории Украины.

О решении пишет La Repubblica 25 февраля. Останавливаются все формы сотрудничества с Центром имени Гамалеи по российской вакцине «Спутник V». «Потому что наука должна быть на службе мира, а не войны, как сказал папа римский», — объяснил решение министр здравоохранения области Алессио Д'Амато.

Меморандум был подписан в апреле 2021 года.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ Великобритания заявила о заморозке активов банка ВТБ и запретила летать в страну «Аэрофлоту». США ввели санкции против крупнейших российских банков и анонсировали ограничение экспорта высокотехнологичных компонентов. Санкции продублировали в Канаде, Японии, Австралии и других странах.

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Комментарии (12)

274434216
В своё время Ульрих Эме попросил Россию помочь Италии в борьбе с коронавирусом и Россия помогла.
Главный коньячный мастер
Ну теперь новую канаровирусную инфекцию точно победили! С сегодняшнего дня!
Grend
Это просто блеск
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