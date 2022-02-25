«Наука должна быть на службе мира». Италия останавливает сотрудничество с Центром Гамалеи

Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме решением властей области Лацио останавливает сотрудничество с Россией по вакцине от коронавируса. Причина — военные действия на территории Украины.
О решении пишет La Repubblica 25 февраля. Останавливаются все формы сотрудничества с Центром имени Гамалеи по российской вакцине «Спутник V». «Потому что наука должна быть на службе мира, а не войны, как сказал папа римский», — объяснил решение министр здравоохранения области Алессио Д'Амато.
Меморандум был подписан в апреле 2021 года.