FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: -2
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Канцлер Австрии: ЕС может ввести санкции против Путина

10
Печать

Канцлер Австрии рассказал о новых санкциях Евросоюза из-за ситуации на Украине.

«Возможный третий пакет санкций будет направлен именно на тех, кто обладает властью и влиянием в Кремле», — заявил 25 февраля Карл Нехаммер на пресс-конференции.

По его словам, ограничения могут принять в отношении президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. При этом Евросоюз не будет вводить запрет на въезд им в Европу.

Нехаммер уверен, что подготовленный в ЕС пакет ограничений станет «самым жестким в истории». Они коснутся 70% банков России.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ Великобритания заявила о заморозке активов банка ВТБ и запретила летать в страну «Аэрофлоту». США ввели санкции против крупнейших российских банков и анонсировали ограничение экспорта высокотехнологичных компонентов. Санкции продублировали в Канаде, Японии, Австралии и других странах.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

266326002
Ну под санкциями может и о народе вспомнит))
267071061
А кто это мне придумал этот номер? А. Хийр.
KJB
Не молоток парень, не хаммер )) Нет в нем спокойствия и силы. Всё о пакетах каких-то грезит. А поговорить? Где же ж западные свободы/либерасьоны/всякие права человека?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний