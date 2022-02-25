Канцлер Австрии: ЕС может ввести санкции против Путина

Канцлер Австрии рассказал о новых санкциях Евросоюза из-за ситуации на Украине.

«Возможный третий пакет санкций будет направлен именно на тех, кто обладает властью и влиянием в Кремле», — заявил 25 февраля Карл Нехаммер на пресс-конференции.

По его словам, ограничения могут принять в отношении президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. При этом Евросоюз не будет вводить запрет на въезд им в Европу.

Нехаммер уверен, что подготовленный в ЕС пакет ограничений станет «самым жестким в истории». Они коснутся 70% банков России.