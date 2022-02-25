Оскаровский лауреат из Ирана покажет триллер о ценностях и деньгах

С 3 марта в кинотеатрах начнут показывать «Героя» — новую ленту самого именитого ближневосточного автора, оскаровского лауреата Асгара Фархади. Автор «Коммивояжера» и «Развода Надера и Симин» умеет превращать бытовые зарисовки в притчи — в супружеском разводе он видит кризис веры, а в бытовом преступлении — духовную катастрофу.
Согласно синопсису, главный персонаж «Героя» оказывается в долгах — и как раз в этот момент случайно находит на улице значительную сумму денег. Из необходимости выбора — оставить богатство себе или вернуть хозяину — Фархади мастерски вытягивает полноценный триллер, наполненный специфической атмосферой и куда более сложный, чем можно было бы ожидать.
16+
Иван Чувиляев