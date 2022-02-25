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В кино покажут помолодевшего Бэтмена

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Печать

В среду, 2 марта, на экраны выйдет один из самых долгожданных фильмов года — «Бэтмен». Совершенно новая версия кинокомикса о человеке — летучей мыши. После карнавального Тима Бёртона и сумрачно-декадентского Кристофера Нолана за проект взялся создатель культовых ужастиков «Монстро» и «Впусти меня» Мэтт Ривз.

Фото: warnerbros.com/
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Но гораздо больше впечатляет даже не фигура одиозного режиссера, а актерский состав. Главная роль досталась Роберту Паттинсону — он представит Брюса Уэйна сильно помолодевшим и готовым к первым битвам. Антагонисты еще более многообещающие: Пол Дано сыграет Загадочника (наклевывается совершенно новая трактовка знакомого по работе Джима Керри образа), а роль Человека-Пингвина, которого у Бёртона играл Денни ДеВито, вообще досталась Колину Фарреллу. Вообще очевидно, что этот «Бэтмен» будет совсем другим: вежливого старичка-дворецкого Альфреда сыграет мужчина в самом расцвете сил Энди Серкис, усатого белого очкарика комиссара Гордона — темнокожий Джеффри Райт. Может, единственное очевидное — роль Женщины-Кошки, которая досталась Зои Кравиц. В любом случае, стоит ждать очень больших сюрпризов и нестандартных трактовок.

16+

Иван Чувиляев

Фото: warnerbros.com/

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