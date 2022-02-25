Учителя со всей России подписывают антивоенную петицию

Учителя из 35 российских регионов, в том числе Петербурга, подписали обращение с требованием немедленного прекращения огня на территории Украины. К 25 февраля подписей больше трехсот.

Онлайн-обращение к часу дня собрало подписи 310 учителей, из них 54 работают в Петербурге. В обращении отмечается, что насилие противоречит сути профессии педагога. «В пекле войны погибнут наши ученики. Война неизбежно приведет к обострению социальных проблем нашей страны. Мы поддерживаем антивоенные протесты и требуем немедленного прекращения огня», — считают учителя.