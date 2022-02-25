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Учителя со всей России подписывают антивоенную петицию

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Учителя из 35 российских регионов, в том числе Петербурга, подписали обращение с требованием немедленного прекращения огня на территории Украины. К 25 февраля подписей больше трехсот.

Онлайн-обращение к часу дня собрало подписи 310 учителей, из них 54 работают в Петербурге. В обращении отмечается, что насилие противоречит сути профессии педагога. «В пекле войны погибнут наши ученики. Война неизбежно приведет к обострению социальных проблем нашей страны. Мы поддерживаем антивоенные протесты и требуем немедленного прекращения огня», — считают учителя.

Также в обращении сказано, что войска оказались на территории Украины от имени российских граждан, но против их воли. «Это не наша война», — убеждены педагоги.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ Великобритания заявила о заморозке активов банка ВТБ и запретила летать в страну «Аэрофлоту». США ввели санкции против крупнейших российских банков и анонсировали ограничение экспорта высокотехнологичных компонентов. Санкции продублировали в Канаде, Японии, Австралии и других странах.

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Комментарии (75)

Piter4452
Очень опасно для государства иметь таких учителей. Это даже не пятая колонна, это страшнее. Государство должно предоставить им другое место работы, не связанное с воспитанием детей-граждан России.
orlovandrei1986
всё это просто бесполезно
агрессор не остановится
пусть делает что хочет
ЕС уже сделало вывод, что воевать с ним не хотят

а вот что будет после этой оккупации - этого не исправить никакими деньгами
крах российской экономики - неизбежен
Pilat
А почему они стали против войны только когда стали убивать нацистов Азова?
Почему они не были против, когда по Киеву маршировали с портретами шухеивча и бандеры?
Когда от снарядов ВСУ гибли люди в ДНР и ЛНР?
Почему они вдруг стали против войны только сейчас?
Это поразительно.
Страна ведет войну с нацизмом, гибнут её солдаты, чтобы стереть это зло, а эти ублюдки в инете против войны.
Это все равно как кто то в Ленинграде стал бы выступать против взятия Берлина в 1945.
Вот до чего довели страну либералы, развалили все, и начали именно со школы.
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