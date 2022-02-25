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Минобороны РФ: российские военные заняли аэродром под Киевом, город заблокирован с запада
Российские военные заявили о захвате аэродрома Гостомель и "уничтожении более 200 националистов". Киев заблокирован с западной стороны, утверждают в Минобороны.
Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ Великобритания заявила о заморозке активов банка ВТБ и запретила летать в страну «Аэрофлоту». США ввели санкции против крупнейших российских банков и анонсировали ограничение экспорта высокотехнологичных компонентов. Санкции продублировали в Канаде, Японии, Австралии и других странах.