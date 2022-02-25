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Минобороны РФ: российские военные заняли аэродром под Киевом, город заблокирован с запада

Российские военные заявили о захвате аэродрома Гостомель и "уничтожении более 200 националистов". Киев заблокирован с западной стороны, утверждают в Минобороны.

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Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ Великобритания заявила о заморозке активов банка ВТБ и запретила летать в страну «Аэрофлоту». США ввели санкции против крупнейших российских банков и анонсировали ограничение экспорта высокотехнологичных компонентов. Санкции продублировали в Канаде, Японии, Австралии и других странах.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Nothing
Это полный фейк))) Их там вчера около 200 положили. Что-то тормоз наш Конаш опаздывает))) Аэропорт наш, котики! Слава Украине!
266410437
Ничего хорошего не будет - с другой стороны пишут - ВСУ заходят в Киев.
nuga
Зеленский раздал тысячи винтовок жителям города.Я дам вам парабелум.
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