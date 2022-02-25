Пять богатейших россиян за первый день операции на Украине потеряли 16 млрд долларов

Состояние пяти самых богатых российских бизнесменов за первый день специальной военной операции на Украине сократилось на 16 млрд рублей. Об этом 25 февраля свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, который обновляется после каждых торгов в Нью-Йорке.



Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина сократилось почти на 3 млрд долларов, до 26,1 млрд. Гендиректор и совладелец ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов потерял 4,16 млрд долларов, председатель правления и мажоритарный акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин — 3,86 млрд.

