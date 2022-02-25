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Пять богатейших россиян за первый день операции на Украине потеряли 16 млрд долларов

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Состояние пяти самых богатых российских бизнесменов за первый день специальной военной операции на Украине сократилось на 16 млрд рублей. Об этом 25 февраля свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, который обновляется после каждых торгов в Нью-Йорке.

Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина сократилось почти на 3 млрд долларов, до 26,1 млрд. Гендиректор и совладелец ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов потерял 4,16 млрд долларов, председатель правления и мажоритарный акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин — 3,86 млрд.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон лишился 3,81 млрд долларов состояния, а основатель USM Holdings Алишер Усманов — 1,16 млрд.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ Великобритания заявила о заморозке активов банка ВТБ и запретила летать в страну «Аэрофлоту». США ввели санкции против крупнейших российских банков и анонсировали ограничение экспорта высокотехнологичных компонентов.

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Комментарии (13)

266201604
Интересно, мы россияне-пенсионеры, продержимся до осени? На что Россия будет содержать и восстанавливать захваченные территории? Ведь как победители, мы обязаны представить спасённым более достойную жизнь, чем та при которой они жили в Украине.
Что будет с нами?
Adriana_Celentana
Это не состояние, а капитализация.
Софокл Аристархович
сИроты вы наши! Чем бы вам помочь?! У меня со вчерашнего дня капуста квашеная в холодильнике осталась. Могу поделится!
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