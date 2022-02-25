FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Россияне сняли 111 млрд рублей наличных в первый день военной операции на Украине

Это рекордный рост с 27 марта 2020 года.

14
Печать

Объем наличных денег в обращении в России в первый день специальной военной операции в Донбассе, 24 февраля, вырос на 111,3 млрд рублей. Об этом 25 февраля сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

111,3 млрд — это рекордный рост с 27 марта 2020 года. Тогда россияне из-за эпидемии коронавируса сняли наличных на 174,9 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем сейчас.

ЦБ фиксирует операции получения купюр через банки за полный день, но к данным за 24 февраля добавляются сведения за выходной — 23 февраля.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. На фоне этого резко обрушился обрушились рубль и рынок акций. Петербуржцы отправились снимать наличные, в том числе валюту, через банкоматы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

orlovandrei1986
здравствуй, теневой рынок экономики
прощайте, выплаты в ПФР, ФСС, ФНС...
денег нет, но вы держитесь

то, от чего уходили в 90-е, снова пришли к тому же самому - когда зарплаты будут в конвертах и наликом....

жду возвращения у.е.
Klaus_Nesanta
ждем данных по объему продаж макарон и гречки
sektor7
Нормально.
Богато живут россияне.
Горжусь страной
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний