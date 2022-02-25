Россияне сняли 111 млрд рублей наличных в первый день военной операции на Украине

Объем наличных денег в обращении в России в первый день специальной военной операции в Донбассе, 24 февраля, вырос на 111,3 млрд рублей. Об этом 25 февраля сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.



111,3 млрд — это рекордный рост с 27 марта 2020 года. Тогда россияне из-за эпидемии коронавируса сняли наличных на 174,9 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем сейчас.



ЦБ фиксирует операции получения купюр через банки за полный день, но к данным за 24 февраля добавляются сведения за выходной — 23 февраля.

