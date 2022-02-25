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Scorpions выпустили новый альбом Rock Believer и поддержали украинцев

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Немецкая рок-группа The Scorpions выпустила 25 февраля новый альбом Rock Believer, он уже доступен для прослушивания на разных платформах, в том числе бесплатно — во «ВКонтакте».

Пластинка состоит из двух частей: в первую вошли 11 композиций, во вторую — еще 5. Они написаны в характерном стиле, которого много лет придерживаются музыканты.

Накануне группа опубликовала в своем аккаунте в «Инстаграме» призыв никогда не прекращать диалог, поскольку «слова лучше пуль».

«Наши сердца и молитвы — с народом в Украине», — заявили музыканты.

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Комментарии (2)

Abzac
Дык, хорошо, если б "диалог". А то ведь его нет - уже сколько? Почти 8 лет. Русскую речь вспомнили только когда Калибры полетели. Помнится, Лето тоже прилетал на майдан поглазеть.
altnec
Раз по пузу, раз по пальцам,
раз по струнам, раз по яйцам.
Не зашло.
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