Scorpions выпустили новый альбом Rock Believer и поддержали украинцев

Немецкая рок-группа The Scorpions выпустила 25 февраля новый альбом Rock Believer, он уже доступен для прослушивания на разных платформах, в том числе бесплатно — во «ВКонтакте».



Пластинка состоит из двух частей: в первую вошли 11 композиций, во вторую — еще 5. Они написаны в характерном стиле, которого много лет придерживаются музыканты.



Накануне группа опубликовала в своем аккаунте в «Инстаграме» призыв никогда не прекращать диалог, поскольку «слова лучше пуль».