Матвиенко: Ответные санкции Западу подготовлены, их целый пакет

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 25 февраля заявила о подготовленных санкциях в ответ на меры, принятые в отношении России лидерами ЕС.
Российские санкции не обязательно будут зеркальными, «мы знаем чувствительные места западных стран», цитирует РИА Новости Матвиенко.
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В ночь на 25 февраля на экстренном саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против России из-за проведения военной операции на Украине. По данным источников, готовится третий пакет санкций, в который гипотетически могут войти отключение России от международной платежной системы SWIFT и внесение президента РФ Владимира Путина в чёрный список.