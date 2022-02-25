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Матвиенко: Ответные санкции Западу подготовлены, их целый пакет

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 25 февраля заявила о подготовленных санкциях в ответ на меры, принятые в отношении России лидерами ЕС.

Российские санкции не обязательно будут зеркальными, «мы знаем чувствительные места западных стран», цитирует РИА Новости Матвиенко.

Новость дополняется.

В ночь на 25 февраля на экстренном саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против России из-за проведения военной операции на Украине. По данным источников, готовится третий пакет санкций, в который гипотетически могут войти отключение России от международной платежной системы SWIFT и внесение президента РФ Владимира Путина в чёрный список.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (12)

Контрабанда
Не завидую этому "загнивающему западу", после сбивания сосуль лазером , санкции для "них" это скорее милость , чем наказание
Resident_Ev1l
Чего она там подготовила? Танец на граблях исполнять будет и россиян опять кошмарить начнут...
Инкогнито2021
Не в ту сторону воюем!!!
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