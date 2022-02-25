«С учетом наших национальных интересов». Грузия не будет применять санкции к России, заявил премьер страны

Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада в отношении России. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.



«Мы ознакомились с действиями наших международных партнеров, которые последовали после начала военных действий на Украине. Я имею в виду введение экономических и финансовых санкций (против РФ. — Прим. ред.). Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях», — цитирует заявление Гарибашвили 25 февраля ТАСС.

