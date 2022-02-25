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«С учетом наших национальных интересов». Грузия не будет применять санкции к России, заявил премьер страны

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Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада в отношении России. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Мы ознакомились с действиями наших международных партнеров, которые последовали после начала военных действий на Украине. Я имею в виду введение экономических и финансовых санкций (против РФ. — Прим. ред.). Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях», — цитирует заявление Гарибашвили 25 февраля ТАСС.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Подробнее читайте на «Фонтанке».

Позднее официальный Киев заявил о готовности к переговорам с Москвой о нейтральном статусе при условии предоставления гарантий безопасности.

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Комментарии (25)

tvoj_batya
другие страны начинают понимать, что друг познается в беде. Украина всех своих друзей познала
Volf Messing
Турция поднялась на российских туристах, Грузия могла бы подняться круче Турции, если бы не выкаблучивалась. Надо правильно выбирать партнёров.
bluxer
Так они же следующие в очереди.
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