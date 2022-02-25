«Границу уже перешли более 120 тысяч человек». В России растёт число беженцев

«На сегодняшний день через границу уже перешло более 120 тысяч человек. К помощи подключилась буквально все Россия, в 15 регионах развёрнуты пункты временного размещения», — цитирует Турчака РИА Новости .

Государственную границу РФ со стороны Донбасса перешли уже более 120 тысяч беженцев. Об этом 25 февраля сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

За последние сутки границу с ДНР и ЛНР пересекли около 7 тысяч беженцев, отметил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

«По информации погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за истекшие сутки границу пересекли более 7 тысяч граждан», — сказал чиновник журналистам в пятницу (цитата по РИА).



В самой Ростовской области остаются более 6 тысяч беженцев.



«На территории региона в 96 пунктах временного размещения размещены более 6 тысяч прибывших граждан ДНР и ЛНР», — добавил Сергей Тюрин. При этом местные власти готовы принять более 12 тысяч человек.



По данным на вечер 23 февраля, число пересекших российскую границу с 18 февраля превысило 100 тысяч человек, сообщали источники ТАСС накануне вторжения.



США готовы принимать беженцев из Украины, но одновременно предполагают, что большинство из них предпочтет соседние страны и останется в Европе, заявила минувшей ночью пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

