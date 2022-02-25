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«Границу уже перешли более 120 тысяч человек». В России растёт число беженцев

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Государственную границу РФ со стороны Донбасса перешли уже более 120 тысяч беженцев. Об этом 25 февраля сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«На сегодняшний день через границу уже перешло более 120 тысяч человек. К помощи подключилась буквально все Россия, в 15 регионах развёрнуты пункты временного размещения», — цитирует Турчака РИА Новости.

Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube
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За последние сутки границу с ДНР и ЛНР пересекли около 7 тысяч беженцев, отметил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

«По информации погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за истекшие сутки границу пересекли более 7 тысяч граждан», — сказал чиновник журналистам в пятницу (цитата по РИА).

В самой Ростовской области остаются более 6 тысяч беженцев.

«На территории региона в 96 пунктах временного размещения размещены более 6 тысяч прибывших граждан ДНР и ЛНР», — добавил Сергей Тюрин. При этом местные власти готовы принять более 12 тысяч человек.

По данным на вечер 23 февраля, число пересекших российскую границу с 18 февраля превысило 100 тысяч человек, сообщали источники ТАСС накануне вторжения.

США готовы принимать беженцев из Украины, но одновременно предполагают, что большинство из них предпочтет соседние страны и останется в Европе, заявила минувшей ночью пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

karbofos
Что он хочет сказать тельняшкой под гражданской одеждой??

Если ты военный - носи свою форму.
Если гражданский - не коси под военного, могут пристрелить по ошибке.

А не болтайся, как цветок в проруби.

Или у него в бункере не опасно?
Freedom Man
Так все таки вчерашняя Пушилинская " приостановка эвакуации потому что уже безопастно" это самодеятельность,а не по главному сценарию спектакля!? Или он просто поторопился не дождавшись полтверждения о завершении блиц- крига?
Редиcка
Их можно разместить в Кремле. Там много места, хорошо кормят, и охрана.
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